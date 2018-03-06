Фанаты «ПСЖ» ночью устроили беспорядки перед отелем «Реала» в Париже

Автор: Владимир Шевелев 0

PSG REAL

Болельщики «ПСЖ» провели акцию под окнами парижского отеля. В нем остановились футболисты «Реала» перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

Группа из пятидесяти ультрас французского клуба ночью, перед рассветом, устроила беспорядки, используя петарды, файеры и громко распевая оскорбительные кричалки (‘Puta Madrid’ и другие).

Служба безопасности преградила фанатам вход в гостиницу. Утром полиция арестовала двух человек в связи с инцидентом возле отеля, который расположен рядом с Триумфальной аркой.

Полиция усилит меры безопасности во время поездки игроков «Реала» в клубном автобусе на стадион. Встреча «ПСЖ» — «Реал» пройдет сегодня, 6 марта, в 22:45 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: El Mundo

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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