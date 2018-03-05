Председатель FA: «Никому не хочется в следующий раз иметь дело с символикой ИГИЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола должен объясниться перед футбольной ассоциацией Англии за ношение радикальной символики. Об этом заявил председатель FA Мартин Гленн.

«Мы не хотим, чтобы футбольная экипировка отражала какие-либо политические жесты. Так было, есть и будет всегда. Когда мы пытались сделать исключение для красных маков (в честь Дня Памяти погибших в войнах), новый человек из ФИФА усмотрел в этом политический символ. К счастью, он поменял свое мнение, а мы переписали регламент.

Мы прописали, что участникам матча запрещено распространять религиозную символику и свастику. Очевидно, что желтая лента является символом каталонской независимости. И я точно знаю, что такое мнения придерживается большинство испанцев.

Все, что мы делаем, так это беспристрастно применяем законы. Красные маки не являются политическим символом, желтая лента – наоборот. Очень важно провести черту: никому не хочется в следующий раз иметь дело с символикой ИГИЛ», — заявил Гленн.

Матч между «Манчестер Сити» и «Челси» завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Фото: твиттер «Манчестер Сити»

Источник: Daily Mail