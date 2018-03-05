Болельщик «Зенита» лишен права посещения матчей

Фанат «Зенита», который бросил стробоскоп во время матча с «Амкаром» больше не сможет посещать игры любимой команды. Об этом заявил директор по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин.

На матче «Зенита» произошло два опасных события – стробоскоп, брошенный на поле, и два града монет во вратаря «Амкара».

Человек, который бросил стробоскоп, задержан, он получил штраф в размере 15 тысяч рублей и лишен права посещения спортивных соревнований, это болельщик «Зенита». Еще четыре человека были задержаны за разные нарушения, в том числе и за бросание монет», — сказал Мейтин.

Матч «Зенита» и «Амкара» завершился со счетом 0:0.

Фото: Global LooK Press

Источник: Чемпионат.com