Андрей Червиченко: «Локомотив» просто хорошо судят, а вот их соперников не щадят»

Автор: Юлия Древова 0

Червиченко

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги московского дерби между «Локомотивом» и «Спартаком». Матч в рамках 21-го тура РФПЛ завершился нулевой ничьей. 

«Пока правила определяют, что надо играть при любой погоде, надо играть. Хорошо, что никто не заплакал и не попросил отмены матча. Это же нельзя изменить. Для зрелищности такая погода – плохо, да. Но добавляется изюминка случайности, всегда всё может измениться в любую сторону. Драйва хватает, шансы уравниваются, велика доля случая.

«Спартак» сложно оценивать по этой игре, хотел посмотреть на Максимовича сегодня. Он парень фактурный, из-за скользкого поля падал и не смог показать себя. Но чувствуется, что Джикии не хватает «Спартаку».

У «Локомотива» уже были случаи, когда они отдавали чемпионство. Но по игре не должны отдать титул. Судят «Локомотив» тоже хорошо. Их судят комфортнее всех, а соперников точно не щадят, как вчера «Зенит». К тому же все защитники «Спартака» получили по жёлтой, а в ворота «Локомотива» не назначили два пенальти за игру рукой. Выводы делайте сами. Если Юрий Павлович выиграет титул – это будет блестяще и замечательно. Но, к сожалению, после побед будет вставать вопрос о судействе, а мне бы этого не хотелось», — рассказал Червиченко.

Напомним, «Локомотив» продолжает оставаться единоличным лидером турнирной таблицы, набрав 46 очков. «Спартак» (38) расположился на третьей строчке.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат.com

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Суперкубок России 2017. «Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Москва. Стадион «Локомотив». 14 июля 2017 г.

«Локомотив» — «Спартак» не будет показан на «Матч ТВ»

УЕФА

Россия приблизилась к Франции в рейтинге УЕФА

Neymar

Травма Неймара, стоимость реконструкции олимпийского стадиона в Сочи. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 