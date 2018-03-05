Жозе Моуринью будет работать экспертом на телеканале RT во время ЧМ-2018

Автор: Юлия Древова 0

Жозе Моуринью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью станет приглашенным экспертом российского телеканала RT в период проведения чемпионата мира-2018. Португальский специалист будет делиться своим мнением о матчах мундиаля.

«Я очень рад, что стал частью команды RT. С нетерпением жду начала чемпионата мира, который пройдёт летом в России, и буду с удовольствием делиться своими мыслями о ходе матчей», — отметил Моуринью.

Помимо него, телеканал будет сотрудничать с экс-вратарем «красных дьяволов» Петером Шмейхелем.

Фото: Global Look Press
Источник: RT

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