Станислав Черчесов поговорит с братьями Березуцкими об их возвращении в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не исключает возможности возвращения в национальную команду защитников ЦСКА Василия и Алексея Березуцких. После травм Георгия Джикии и Виктора Васина позиция центрального защитника в сборной остается фактически вакантной.

«Многие уже забыли формулировку, по которой они с начала прошлого года не играют за сборную России. Они приостановили, а не прекратили выступления за национальную команду! Перед Кубком конфедераций у нас был разговор, и в тот момент Василий и Алексей не были готовы пересмотреть свое решение, принятое менее чем за полгода до того. Но формулировка осталась прежней. А следовательно, тема осталась бы открытой даже в том случае, если бы Джикия и Васин были здоровы.

Сейчас подготовка к чемпионату мира выходит на финишную прямую, и с базовыми моментами нужно определяться. У нас вновь будет разговор, из которого станет понятно, готовы ли Березуцкие встать в общий строй и быть кандидатами в сборную.

Должна наступить определенность: или «вы можете на меня рассчитывать», или «не можете». Они сами приостановили выступления за сборную, и только сами же могут эту приостановку снять», — отметил Черчесов.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс