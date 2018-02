СМИ: Томас Тухель и Карло Анчелотти — главные претенденты на замену Арсена Венгера в «Арсенале»

Руководство «Арсенала» рассматривает возможность досрочного разрыва контракта с многолетним тренером команды Арсеном Венгером. Считается, что француз может покинуть клуб уже этим летом, хотя его контракт рассчитан до июня 2019 года.

Как сообщает главный редактор Sport Bild Кристиан Фальк, в шорт-лист «канониров» вошли экс-тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель и Карло Анчелотти, последней командой которого стала мюнхенская «Бавария».

Sorry @MirrorFootball @DailyMailUK , there is no chance for @Arsenal to get Jogi Löw 2018. Löw will not take over a club this summer, also if he would quit his job @dfb . He wants to have more time to prepare. But on @Arsenal shortlist are @MrAncelotti & @TTuchelofficial @SPORTBILD

— Christian Falk (@cfbayern) February 27, 2018