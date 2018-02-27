Джанлуиджи Буффон готов помочь сборной Италии в товарищеских матчах

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отметил, что готов принять участие в товарищеских матчах, которые сборная Италии проведет с командами Англии и Аргентины 23 и 27 марта. Ранее, и.о. главного тренера «скуадры адзурра» Луиджи Ди Бьяджо заявил, что хочет вернуть голкипера в сборную.

«Будет два важных товарищеских матча. Я собирался уехать в отпуск со своей семьей, но если сборная нуждается во мне на этих играх, я буду должен ответить согласием на вызов в команду. Я не могу уйти просто так.

Делаю это из-за ответственности, не задумываясь о том, что ждет меня в будущем. Опытные игроки могут пригодиться против Аргентины и Англии», — рассказал Буффон.

Напомним, вратарь заявил, что заканчивает свою карьеру в национальной команде после того, как итальянцы по итогам матча со сборной Швеции 13 ноября не смогли пробиться в финальную стадию ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal