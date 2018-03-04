Эдин Джеко стал первым игроком, забившим минимум 50 голов в трех из пяти топ-лиг Европы

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко отметился дублем в матче с «Наполи» (4:2) в рамках 27-го тура Серии А. Эти мячи помогли ему установить новый рекорд: 31-летний босниец стал первым футболистом, который забивал по меньшей мере 50 мячей в трех ведущих европейских чемпионатах.

Выступая в немецком «Вольфсбурге», Джеко забил 66 мячей в Бундеслиге, в «Манчестер Сити» футболист огорчил своих соперников по чемпионату Англии 50 раз. Теперь Эдин занес на свой счет 50 голов и в Серии А.

Помимо этих трех клубов, за свою карьеру форвард также выступал за чешский «Теплице» и боснийский «Железничар».

Фото: Global Look Press

Источник: Gracenote Live