Олег Шатов: «У меня нет реакции на Роберто Манчини. Дороги наши разошлись»

Автор: Юлия Древова 0

Шатов

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов после победы над «Ростовом» (3:1) в рамках 21-го тура РФПЛ рассказал о своей реакции на видео с главным тренером «Зенита» Роберто Манчини. Итальянец в одних шортах призывал болельщиков прийти на матч с «Амкаром» (0:0).

«У меня на него вообще нет реакции. Он тренер «Зенита», я игрок «Краснодара», наши дороги разошлись. Не считаю нужным что-то комментировать», — отметил Шатов.

Напомним, в зимнее трансферное окно «Краснодар» взял Шатова в аренду у «Зенита» с опцией дальнейшего выкупа. Хавбек выступал за сине-бело-голубых с 2013 года, провел в их составе 155 матчей во всех турнирах и забил 25 мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: Rusfootball

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