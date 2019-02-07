Андрей Аршавин: «В России обычно хают чиновников, но сейчас у нас – 0:2»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, комментируя скандал с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, вспомнил свой разговор с депутатом Антоном Беляковым после матча Евро-2012 с Грецией (0:1). Российская команда завершила выступление на групповом этапе чемпионата Европы, а Аршавин заявил Белякову: «То, что мы не оправдали ваших ожиданий, – это ваши проблемы».

– Фанаты могут превозносить и топить. Имею ввиду ту фразу в лобби гостиницы.

– Тут, думаю, подходит фраза «от любви до ненависти один шаг». Понятно, что когда тебя несут на пьедестал, то идеализируют. Но люди забывают, что мы обычные люди. И мы тоже можем делать ошибки. И когда ты разочаровываешь людей, то они готовы тебя растоптать. К этому надо быть готовым, это может случиться с любым человеком. Злиться? Поступки все равно твои. .

В России обычно хают чиновников. Сейчас у нас против чиновников 2:0. Беляков обыграл меня, Пак обыграл Кокорина и Мамаева.

– История с Кокориным и Мамаевым… Их уже наказали и считают, что их надо отпускать…

– Дело продвигается и идет к вынесению судебного решения. Ребята понимают, что они сделали, хотят вернуться. И приносить радость и пользу, – сказал Аршавин.

Фото: Global Look Press

Источник: «Матч ТВ»