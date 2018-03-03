ЦСКА добился минимальной победы над «Уралом» благодаря голу Дзагоева

Автор: Владимир Шевелев 0

 

Лига чемпионов. 5 тур. ЦСКА — «Бенфика» — 2:0. Москва. «ВЭБ Арена». 22 ноября 2017 г.

В первом субботнем матче РФПЛ московские армейцы принимали «Урал». ЦСКА победил в наряженной борьбе.

Премьер-лига. 21-й тур.

ЦСКА – УРАЛ – 1:0 (0:0)
Москва. 3 марта.
Стадион: «ВЭБ-Арена». 11000 зрителей.
Судья: Артем Чистяков (Азов).
«ЦСКА»: Акинфеев, Фернандес (Набабкин, 79), В. Березуцкий, Игнашевич, Вернблум, Кучаев, Натхо, Дзагоев, Головин, Витиньо (Миланов, 75), Муса (Гордюшенко, 90).
«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Фидлер (Чантурия, 66), Кулаков, Димитров, Емельянов, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Ильин.
Гол: 1:0 – Дзагоев (59)
Предупреждение: Ильин (49).

12 (8) удары (в створ) 5 (1)
24 фолы 17
4 угловые 2
1 офсайды 2
53 % владения мячом 47

В первом матче после зимней паузы команды долго вкатывались в игру. Первый тайм прошел в вязкой борьбе с территориальным преимуществом армейцев. Во втором тайме ЦСКА взвинтил обороты и нарастил давление на ворота гостей. Оно воплотилось в гол Алана Дзагоева, который воспользовался передачей Кучаева — 1:0. У ЦСКА еще были моменты, чтобы закрепить преимущество, но до конца игры счет больше не изменился.

Фото: Твиттер РФПЛ
Источник: Еженедельник «Футбол»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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