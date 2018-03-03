ЦСКА добился минимальной победы над «Уралом» благодаря голу Дзагоева

В первом субботнем матче РФПЛ московские армейцы принимали «Урал». ЦСКА победил в наряженной борьбе.

Премьер-лига. 21-й тур.

ЦСКА – УРАЛ – 1:0 (0:0)

Москва. 3 марта.

Стадион: «ВЭБ-Арена». 11000 зрителей.

Судья: Артем Чистяков (Азов).

«ЦСКА»: Акинфеев, Фернандес (Набабкин, 79), В. Березуцкий, Игнашевич, Вернблум, Кучаев, Натхо, Дзагоев, Головин, Витиньо (Миланов, 75), Муса (Гордюшенко, 90).

«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Фидлер (Чантурия, 66), Кулаков, Димитров, Емельянов, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Ильин.

Гол: 1:0 – Дзагоев (59)

Предупреждение: Ильин (49).

12 (8) удары (в створ) 5 (1)

24 фолы 17

4 угловые 2

1 офсайды 2

53 % владения мячом 47

В первом матче после зимней паузы команды долго вкатывались в игру. Первый тайм прошел в вязкой борьбе с территориальным преимуществом армейцев. Во втором тайме ЦСКА взвинтил обороты и нарастил давление на ворота гостей. Оно воплотилось в гол Алана Дзагоева, который воспользовался передачей Кучаева — 1:0. У ЦСКА еще были моменты, чтобы закрепить преимущество, но до конца игры счет больше не изменился.

Фото: Твиттер РФПЛ

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»