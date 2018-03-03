Зидан о шансах «Реала» на чемпионство: «Задача сложная, но это не невозможно»

Автор: Владимир Шевелев 0

Zinédine Zidane

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сделал заявление. Французский специалист счиает, что его команда еще не лишилась шансов выиграть чемпионат примеры.

«Чемпионат будет продолжаться до самого конца. В футболе ничего не отдается заведомо. Мы должны вбить себе в головы, что каждый матч чемпионата важен. Да, задача сложная, но это не невозможно», – сказал Зидан.

После 26 туров «Мадрид» идет на 3-м месте, отставая от лидирующей «Барселоны» на 15 очков.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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