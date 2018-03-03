Зидан о шансах «Реала» на чемпионство: «Задача сложная, но это не невозможно»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сделал заявление. Французский специалист счиает, что его команда еще не лишилась шансов выиграть чемпионат примеры.

«Чемпионат будет продолжаться до самого конца. В футболе ничего не отдается заведомо. Мы должны вбить себе в головы, что каждый матч чемпионата важен. Да, задача сложная, но это не невозможно», – сказал Зидан.

После 26 туров «Мадрид» идет на 3-м месте, отставая от лидирующей «Барселоны» на 15 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»