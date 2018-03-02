Рафаэль Бенитес: «Ливерпуль» – это не только Салах, Фирмино или Мане. Любой их игрок может стать угрозой»

Автор: Владимир Шевелев 0

Rafael Benítez

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура английской Премьер-лиги. «Сороки» встречаются с «Ливерпулем».

«Ливерпуль» – это не только Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане. Любой их игрок может стать угрозой. У них есть темп, энергия, а не только Салах. Мы должны постараться контролировать всех игроков, сохраняя концентрацию и интенсивность.

У «Ливерпуля» есть необходимый темп для игры в контратаку, они действительно хороши. Мы должны использовать уверенность от победы над «Манчестер Юнайтед» в этом матче», – сказал Бенитес.

Встреча «Ливерпуль» – «Ньюкасл» состоится на стадионе «Энфилд» 3 марта. Начало – в 20:30 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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