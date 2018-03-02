Сергей Галицкий: «Хочу пожить спокойно заниматься любимым делом – футболом»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий встретился с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Босс «быков» рассказал о дальнейших планах.

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«Я специально совершал сделку как физическое лицо, чтобы полученные налоги пришли в город – для меня важно, как он будет выглядеть. Я остался жителем Краснодара, буду продолжать жить здесь и горжусь тем, что меня сделали почетным горожанином. Это большая ответственность и надо соответствовать».

О планах

«Вместе с тем, наверное, интенсивное время для меня прошло, и сейчас я хочу пожить спокойной жизнью без лишней публичности. Хочу побыть частным человеком, который занимается любимым делом – футболом, благоустройством. Надеюсь, краснодарцы меня поймут и поддержат мое право на частную жизнь».

По словам Галицкого, он намерен реконструировать кинотеатр «Аврора» и развивать детский и юношеский футбол, достраивать парк возле клубного стадиона и поддерживать функционирование арены.

В текущем сезоне «Краснодар» с 36 очками идет на четвертом месте после 20 туров, отставая от второго места на одно очко, а от первого («Локомотива») – на девять.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт администрации Краснодарского края

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»