Симоне Индзаги — о работе в «Ювентусе»: «Лацио» это лучшее, что могло со мной случиться»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал слухи об уходе из команды. Ему предрекали, что он может возглавить «Ювентус».

«Приятно, когда тебя связывают с таким клубом, но Аллегри – лучший итальянский тренер. Я в «Лацио» почти 20 лет, и это лучшее, что могло со мной случиться», – сказал Индзаги.

В текущем сезоне римский «Лацио» под руководством Симоне Индзаги занимает третье место в чемпионате Италии, набрав 52 очка после 26 туров. При этом «лациале» забили 64 мяча – больше всех в Серии А.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»