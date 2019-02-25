«Барселона» согласовала новый контракт с Жорди Альбой

Защитник «Барселоны» Жорди Альба продолжит выступать за каталонский клуб. Стороны согласовали новый контракт сроком до лета 2024 года.

По итогам длительных переговоров сторонам удалось достичь договоренности об условиях нового контракта, который будет рассчитан до 2024 года. Ожидается, что о продлении соглашения будет объявлено в ближайшее время.

Ранее игрок заявлял, что не намерен покидать «Барселону» и хочет завершить карьеру в каталонском клубе.

Альба выступает за «Барселону» с 2012 года. В нынешнем сезоне защитник забил 1 мяч и отдал 7 результативных передач в 24 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Sport