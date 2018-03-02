Агент: «Милинкович-Савич скоро поборется за «Золотой мяч»

Экс-футболист сборной Сербии и агент полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича Матея Кежман дал высокую оценку своему клиенту. По его мнению, 23-летнему игроку по силам вписать свое имя в мировую историю футбола.

«Когда Сергей приехал в Италию, его сравнивали с Погба, потому что в тот момент по игровым характеристикам эти параллели, пожалуй, напрашивались сами собой. Я очень уважаю Погба и других хавбеков, способных работать на команду, но, думаю, Сергей более мастеровитый игрок, чем Поль.

За последние полгода он совершил огромный прогресс в «Лацио». Если он сохранит свои кондиции, то сможет стать самым совершенным футболистом планеты. У Сергея великолепные данные, в мире нет другого такого игрока, который бы сочетал мощь, атлетизм и высокий рост с изяществом и в то же время был бы тактически подкован. У него бразильская техника, а своими действиями на поле он иногда напоминает мне Зидана.

Милинкович-Савич – самый эффективный полузащитник в Европе прямо сейчас. Он может забивать различными способами, у него светлая голова. Мне довелось поиграть с Роббеном, Лэмпардом и другими лучшими хавбеками Европы, но если Сергей продолжит в том же духе, то, думаю, он превзойдет их. Вскоре он может стать претендентом на «Золотой мяч», — отметил Кежман.

В нынешнем сезоне хавбек провел в Серии А 24 матча, отметившись девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Mozzart Sport