«Арсенал» стал лидером АПЛ по количеству поражений в 2018 году

Автор: Юлия Древова 0

«Арсенал» уступил «Манчестер Сити» (0:3) в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Этот проигрыш стал для команды Арсена Венгера седьмым во всех турнирах в текущем году. «Канониры» являются лидерами Премьер-лиги по поражениям.

В течение трех месяцев лондонцы четыре раза проигрывали в АПЛ и по одному разу — в Кубке Англии, Лиге Европы и Кубке лиги.

Следующий матч им предстоит провести 4 марта с «Брайтоном». А 8 марта «Арсенал» в матче 1/8 финала Лиги Европы встретится с «Миланом».

Фото: Global Look Press
Источник: Opta

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