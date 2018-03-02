Кевин Кураньи: «Федор Смолов мог бы играть в любой команде Бундеслиги, даже в «Баварии»

Экс-форвард московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи рассказал, кто из игроков российской национальной команды смог бы заиграть в немецком чемпионате. 35-летний нападающий выделил футболистов «Краснодара» и «Зенита» Федора Смолова и Александра Кокорина.

«Безусловно, у Федора Смолова есть все необходимые качества для этого. Он достаточно хорош для Бундеслиги. Для любой её команды. И «Баварии» тоже. У них есть главный форвард Роберт Левандовски, но недавно они купили нового нападающего Сандро Вагнера. Думаю, Смолов находится на одном уровне с Вагнером.

Считаю, что в этом сезоне Кокорин играет очень хорошо, забил много голов. И у него также есть все необходимые навыки для игры в Европе. Но, насколько я знаю, он любит Россию и не хочет уезжать», — отметил Кураньи.

Фото: Global Look Press

Источник: Известия