Массимилиано Аллегри: «Поражение может разбудить «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча с «Дженоа» (0:2) в чемпионате Италии. Тренер считает, что это поражение пойдет на пользу команде.

«Я ожидал увидеть другой «Ювентус». Мы не показали хорошей игры, допустили некоторые ошибки, а затем гол возник из ниоткуда. Как и в случае с поражением в Кубке Италии от «Аталанты», мы выбрали правильный матч для поражения, так как впереди перерыв на матчи сборных, и у нас будет время отключиться и отдохнуть.

Усилия, которые мы приложили в матче с «Атлетико» во вторник, неизбежно повлияли на нас. Думаю, это поражение может принести нам пользу и разбудить нас. Мы думали, что уже выиграли скудетто, но это не так. Нам нужно еще пять побед, и теперь мы должны надеяться, что «Наполи» потеряет несколько очков.

Невозможно выигрывать в каждом матче, я говорил об этом с самого начала, поэтому не нужно делать из этого драму. Мы сыграли 28 матчей, выиграли 24, еще три завершили вничью, так что все не так плохо», – сказал Аллегри.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia