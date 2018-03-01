Источник: Леандро Паредес попросил агентов найти ему новый клуб

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес хочет сменить команду. Игрок не может адаптироваться к жизни в России.

Как утверждает источник, 23-летний аргентинец устал от «Зенита» и России и попросил людей из своего окружения найти ему новый клуб. Решение Паредеса продиктовано не финансовой составляющей, а желанием вернуться на более высокий уровень.

Агент игрока в последние несколько недель уже общался со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи, который следит за Паредесом со времен выступлений за «Бока Хуниорс». Футболисту сборной Аргентины нравится вариант с туринским клубом, но «Зенит» оценивает игрока в 45-50 миллионов евро. Кроме того, в его услугах заинтересован «Реал». «Ювентус» не намерен участвовать в аукционе.

Напомним, летом «Зенит» заплатил «Роме» за Паредеса 23 миллиона евро и 4 миллиона в качестве бонусов.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»