Мино Райола: «Балотелли стоит 100 миллионов евро, а Доннарумма должен уйти из «Милана»

Известный футбольный агент Мино Райола высказался о форварде «Ниццы» Марио Балотелли. Также он дал совет голкиперу «Милана» Джанлуиджи Доннарумме.

«Марио готов вернуться. Он вырос в одного из десяти лучших форвардов мира. В Италии он номер один. Он стоит 100 миллионов евро, но (летом) он будет свободным агентом, поэтому это стоящая сделка. Я уже веду переговоры со многими клубами в Италии и Англии. Я общался с «Ювентусом», «Ромой», «Наполи» и «Интером».

«Милан»? Нет, потому что там Мирабелли. Я не могу говорить с ним, я не на его уровне. Доннарумма принял решение – остаться в «Милане». И я уважаю его выбор. Если бы он сказал, что хочет уйти, я бы тут же взялся за дело, потому что есть серьезные предложения. Если бы это зависело от меня, Доннарумма должен был бы уйти из «Милана», – сказал Райола.

В текущем сезоне Марио Балотелли провел 19 матчей за «Ниццу» во французской Лиге 1 и забил 13 голов. Джанлуиджи Доннарумма принял участие в 26 матчах за «Милан» в Серии А, пропустил 30 мячей и 9 раз отыграл «на ноль».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»