Стоимость реконструкции олимпийского стадиона в Сочи к ЧМ-2018 оценивается в 1 миллиард рублей

Автор: Владимир Шевелев 0

Fisht Olympic Stadium

Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова рассказала о примерной стоимости реконструкции олимпийского стадиона «Фишт» в Сочи. Арена перестраивалась к Кубку конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

«Полную стоимость реконструкции мы сможем сказать после того, как пройдет чемпионат мира, потому что на сегодня ведутся работы. В программе реконструкция, смена объекта, который проводил открытие и закрытие Игр, обошлось в районе одного миллиарда рублей. Примерная сумма программных мероприятий. Это изменение всей конструкции, (объект) полностью стал футбольным стадионом, не было футбольного поля» – заявила Чернова.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира состоятся на 12 стадионах в 11 городах

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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