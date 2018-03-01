Джексон Мартинес, купленный «Гуанчжоу Эвергранд» за 42 миллиона евро, бесплатно покинул клуб

Автор: Владимир Шевелев 0

Jackson Martínez

Колумбийский нападающий Джексон Мартинес стал свободным агентом. Последней его командой был «Гуанчжоу Эвергранд».

31-летний форвард и китайский клуб расторгли контракт. В 16 матчах в Китае Мартинес, получавший 12,5 миллиона евро в год, забил 4 гола и отдал 2 голевых паса.

Напомним, что зимой 2016 года «Гуанчжоу Эвергранд» заплатил мадридскому «Атлетико» за Мартинеса 42 миллиона евро. Лучшие годы колумбийского форварда прошли в «Порту», где он с 2012 по 2015 год забил 67 голов в 90 матчах чемпионата Португалии.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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