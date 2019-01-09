«Уфа» может арендовать полузащитника ЦСКА Хетага Хосонова

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

«Уфа» может арендовать полузащитника ЦСКА Хетага Хосонова. Уфимцы намерены арендовать 20-летнего россиянина до конца текущего сезона.

«Все может быть, но пока еще рано об этом говорить», – прокомментировал данную информацию генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

В нынешнем сезоне Хосонов провел пять матчей в РПЛ. Большую часть осени игрок пропустил из-за травмы.

«Уфа» с 16 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Хосонов в текущем сезоне провел лишь пять матчей за ЦСКА.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Чемпионат мира по футболу. Испания — Россия — 1:1 (3:4) Москва. Стадион «Лужники». 1 июля 2018 г.

Игорь Акинфеев: «После поражения от Хорватии многие ребята плакали»

Вспомнить все. Топ-10 ярких матчей ЦСКА в Лиге чемпионов

Крылья Советов- Оренбург

Капитан «Оренбурга» Андрей Малых: «Лимит можно ужесточить, чтобы на поле было меньше иностранцев»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 