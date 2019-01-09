«Уфа» может арендовать полузащитника ЦСКА Хетага Хосонова. Уфимцы намерены арендовать 20-летнего россиянина до конца текущего сезона.

«Все может быть, но пока еще рано об этом говорить», – прокомментировал данную информацию генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

В нынешнем сезоне Хосонов провел пять матчей в РПЛ. Большую часть осени игрок пропустил из-за травмы.

«Уфа» с 16 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Хосонов в текущем сезоне провел лишь пять матчей за ЦСКА.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24