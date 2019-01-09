CAS рассмотрит апелляцию «Рубина» об исключении из еврокубков

Спортивный арбитражный суд (CAS) 28 марта рассмотрит апелляцию казанского «Рубина» на отстранение от еврокубков на один год. «Рубин» хочет оспорить решение УЕФА исключить команду от участия в одном еврокубковом сезоне, если в течение двух ближайших лет казанцы получат право выступить в одном из них.

В октябре прошлого года Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение отстранить казанский «Рубин» от участия в еврокубковом турнире, в который команда квалифицируется в течение двух ближайших сезонов.

Такое решение приняла арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов. Это решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в соответствии со статьей 34 процессуальных правил, которые регулирует орган финансового контроля УЕФА, а также статьи 62 и 63 устава УЕФА.

«Рубин» после 17 туров занимает в турнирной таблице РПЛ шестое место.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт CAS