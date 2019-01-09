CAS рассмотрит апелляцию «Рубина» об исключении из еврокубков

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

РФПЛ. 19 тур. «Локомотив» — «Рубин» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 2 декабря 2017 г.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 28 марта рассмотрит апелляцию казанского «Рубина» на отстранение от еврокубков на один год. «Рубин» хочет оспорить решение УЕФА исключить команду от участия в одном еврокубковом сезоне, если в течение двух ближайших лет казанцы получат право выступить в одном из них.

В октябре прошлого года Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение отстранить казанский «Рубин» от участия в еврокубковом турнире, в который команда квалифицируется в течение двух ближайших сезонов.

Такое решение приняла арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов. Это решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в соответствии со статьей 34 процессуальных правил, которые регулирует орган финансового контроля УЕФА, а также статьи 62 и 63 устава УЕФА.

«Рубин» после 17 туров занимает в турнирной таблице РПЛ шестое место.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт CAS

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