Эрнесто Вальверде: «Жозе Моуринью и Зинедин Зидан – хорошие тренеры, как и Сантьяго Солари»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о возможной смене тренера в «Реале». Сообщалось, что клуб из Мадрида может уволить Сантьяго Солари и назначить Жозе Моуринью или Зинедина Зидана.

«Они [Моуринью и Зидан] хорошие тренеры, я в этом не сомневаюсь.

Они это продемонстрировали. Как и Солари», – сказал Вальверде.

В течение недели «Реал» под руководством Солари вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Испании, а в Ла Лиге идет третьим, отставая от «Барселоны» на 12 очков. Контракт тренера рассчитан до лета 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal