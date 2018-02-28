Массимо Каррера: «В таких условиях играть нельзя, я доволен отменой матча»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал перенос матча 1/4 финала Кубка России с «Крыльями Советов». Ранее стало известно, что встреча была отменена из-за низкой температуры.

«Это не первый раз, когда переносят матч из-за мороза. В данном случае приняли правильное решение, комиссия хорошо сработала. В таких условиях невозможно играть, мы рискуем травмировать наших игроков. Я доволен решением. Было невозможно играть.

Усложнит ли это календарь «Спартака», учитывая, что нужно искать новую дату для матча? Мы не играем в Лиге Европы, поэтому, я думаю, дата найдется.

Что я могу сказать болельщикам? Я благодарю их за то, что они всегда рядом с командой. Это показатель любви, которую они испытывают к нам, я рад за это», — сказал Каррера.

Напомним, что представители самарской команды были готовы сыграть в текущих условиях.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»