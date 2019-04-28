В 26-й раз в своей истории «Барселона» стала чемпион Испании

Обыграв «Леванте» в матче 35-го тура Ла Лиги (1:0), «Барселона» досрочно обеспечила себе победу в чемпионате. Сине-гранатовые стали чемпионами страны в 26-й раз в своей истории.

Единственный гол в матче был забит на 62-й минуте. Его автором стал аргентинский форвард Лионель Месси, вышедший на поле на замену в начале второго тайма.

«Барселона» обеспечила себе победу в нынешнем розыгрыше испанской Примеры, имея в своем запасе 83 очка. В оставшихся трех турах каталонцы сыграют с «Сельтой», «Хетафе» и «Эйбаром».

Напомним, это восьмой чемпионский титул для каталонского клуба за последние 11 сезонов. За этот отрезок только «Реал» (дважды, в сезонах-2011/12 и 2016/17) и «Атлетико» (2013/14) сумели обойти «Барселону» в чемпионате и завоевать титул.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»