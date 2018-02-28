Тренер вратарей самарских «Крыльев»: «Спартак» — трусы»

Тренер вратарей «Крыльев Советов» Анатолий Рожков высказался об отмене матча Кубка России со «Спартаком». Напомним, что решение об отмене встречи приняла специальная комиссия.

«Недовольны совсем, трусы! Нормальная погода, все готовились играть», — Заявил Рожков.

Напомним, что за час до начала матча совместная комиссия с участием представителей команд, судейского корпуса и официальных лиц матча произвела замер температуры поля стадиона «Металлург». Результаты показали температуру минус 15 градусов. Это послужило основанием для представителей «Спартака» заявить, что они не согласны проводить игру в таких условиях.

Фото: твиттер Крыльев

Источник: Чемпионат