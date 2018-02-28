«Луч-Энергия» может отказаться от матча с «Тосно»

Матч 1/4 финала Кубка России между командами «Луч-Энергия» и «Тосно» может не состояться. Об этом заявил начальник владивостокского клуба Андрей Сорочкин.

«Вероятность отмены сегодняшнего матча очень велика. Согласно регламенту УЕФА, если температура будет ниже 15 градусов мороза, команды могут отказаться от игры. Команда «Луч-Энергия» воспользуется этим правом и не даст письменного согласия на проведение матча. Если температура будет ниже «-15», игра не состоится.

Я заявил об этом на предыгровом совещании. В 18:30 будет сделан контрольный замер. Команда будет находиться в гостинице и ждать моего сигнала, выезжать ли на игру», — сказал Сорочкин.

Напомним, что встреча должна начаться в 19:30 по мск.

Фото: твиттер «Луча-Энергии»

Источник: Чемпионат