«Рубин» подписал игрока румынского «Стяуа»

Автор: Никита Пронин 0

Enache Gabriel

Казанский «Рубин» заключил контракт с румынским полузащитником Энаке. Футболист будет выступать под 26 номером.

Экс-игрок румынского «Стяуа» Габриэл Энаке продолжит карьеру в «Рубине». Об этом официально объявили представители клуба. О подробностях контракта пока не сообщается. Энаке взял себе 26-й игровой номер.

В текущем сезоне Энаке провел за «Стяуа» 15 матчей.

Фото: Global Look Press
Источник:  Официальный сайт Рубина

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