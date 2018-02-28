«Рубин» подписал игрока румынского «Стяуа»

Казанский «Рубин» заключил контракт с румынским полузащитником Энаке. Футболист будет выступать под 26 номером.

Экс-игрок румынского «Стяуа» Габриэл Энаке продолжит карьеру в «Рубине». Об этом официально объявили представители клуба. О подробностях контракта пока не сообщается. Энаке взял себе 26-й игровой номер.

ОФИЦИАЛЬНО: Габриэль Энаке – в «Рубине»

Сегодня 27-летний футболист подписал контракт с #FCRKhttps://t.co/B960AyhhKK Добро пожаловать!

Рәхим итегез!

Bun venit!

Welcome! pic.twitter.com/N1j2rVH8UQ — «Рубин» Казань (@fcrk) February 28, 2018

В текущем сезоне Энаке провел за «Стяуа» 15 матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт Рубина