«Рубин» подписал игрока румынского «Стяуа»

Казанский «Рубин» заключил контракт с румынским полузащитником Энаке. Футболист будет выступать под 26 номером.
Экс-игрок румынского «Стяуа» Габриэл Энаке продолжит карьеру в «Рубине». Об этом официально объявили представители клуба. О подробностях контракта пока не сообщается. Энаке взял себе 26-й игровой номер.
ОФИЦИАЛЬНО: Габриэль Энаке – в «Рубине»
Сегодня 27-летний футболист подписал контракт с #FCRKhttps://t.co/B960AyhhKK
Добро пожаловать!
Рәхим итегез!
Bun venit!
Welcome! pic.twitter.com/N1j2rVH8UQ
— «Рубин» Казань (@fcrk) February 28, 2018
В текущем сезоне Энаке провел за «Стяуа» 15 матчей.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт Рубина