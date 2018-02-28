СМИ: главный тренер сборной Аргентины не возьмет Мауро Икарди на ЧМ-2018

Нападающий «Интера» Мауро Икарди не примет участие в чемпионате мира-2018. Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли решил не включать форварда в заявку на участие в мундиале.

Как сообщает журналист Fox Sports Лусиана Рубинска, Сампаоли считает уровнень выступления Икарди в национальной команде слабым. Кроме того, у футболиста существуют проблемы в отношении с другими игроками альбиселесте.

Напомним, в рамках группового этапа ЧМ-2018 сборной Аргентины предстоит встреча с командами Нигерии, Исландии и Хорватии.

Фото: Global Look Press

Источник: Fox Sports