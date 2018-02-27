Станислав Черчесов: «С Чехией сыграем не в Москве»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о матчах со сборными Чехии и Германии. Матчи состоятся осенью.
– Почему эти соперники?
– Потому что это нам интересно. Мы давно не играли с немцами.
– Другие варианты были?
– Варианты всегда есть. Другое дело, что мы учитываем многие разные нюансы и остановились на этих соперниках. Это оптимальные варианты, которые нас устраивают.
– Где планируется провести матч с чехами?
– Я знаю, но мы пока не объявляем. Есть нюансы, поэтому я не говорю, какой стадион. Но не в Москве, – сказал Черчесов.
Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»