Станислав Черчесов: «С Чехией сыграем не в Москве»

Автор: Владимир Шевелев 0

сборная России по футболу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о матчах со сборными Чехии и Германии. Матчи состоятся осенью.

– Почему эти соперники?

– Потому что это нам интересно. Мы давно не играли с немцами.

– Другие варианты были?

– Варианты всегда есть. Другое дело, что мы учитываем многие разные нюансы и остановились на этих соперниках. Это оптимальные варианты, которые нас устраивают.

– Где планируется провести матч с чехами?

– Я знаю, но мы пока не объявляем. Есть нюансы, поэтому я не говорю, какой стадион. Но не в Москве, – сказал Черчесов.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Константин Рауш

«Динамо» заплатит за Константина Рауша «Кельну» 1,5 млн евро

Георгий Джикия

Станислав Черчесов: «Джикии будет сложно восстановиться к ЧМ-2018»

Станислав Черчесов

РФС обсудит со Станиславом Черчесовым новый контракт со сборной после ЧМ-2018

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 