Финал Лиги чемпионов-2019 пройдет на мадридском «Ванда Метрополитано»

Сегодня в швейцарском Ньоне прошел конгресс УЕФА. На нем было принято решение о проведении финала Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2018/19.

Финал главного еврокубка пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» 1 июня 2019 года. Единственный конкурент новой арены мадридского «Атлетико», Олимпийский стадион Баку, получил право организовать финал Лиги Европы-2018/19.

«Ванда Метрополитано» станет четвертым испанским стадионом, на котором пройдет решающий матч главного европейского клубного турнира. Ранее этой почести удостаивались Сантьяго Бернабеу (1957, 1969, 1980, 2010), Санчес Писхуан (1986) и Камп Ноу (1989, 1999).

Фото: Global Look Press

Источник: Аtleticodemadrid.ru

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»