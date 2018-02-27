Президент «Крыльев Советов»: «Как объяснять перенос игры пяти тысячам болельщиков «Спартака»?»

Президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин поделился ожиданиями от матча против «Спартака» в 1/4 финала Кубка России. Встреча состоится 28 февраля.

«Никто из спартаковцев с нами не контактировал на тему переноса кубкового матча в другой город. Из РФС тоже не было обращений на эту тему. Вы же понимаете, что игра завтра? Это, во-первых. А во-вторых, 5 тысяч болельщиков «Спартака» купили билеты в Самару. И как мы им будем объяснять? Логично же? Плюс наши болельщики.

Но, конечно, мы будем ориентироваться на температуру. Скажу, что поле у нас уже принято. В то же время у нас третий день солнечная погода, и не идет снег. А дальше нас ждут снегопады и метели. Пока мы проходим по температуре – будет «-12-13» градусов.

Готовность клуба к матчу со «Спартаком» будет видна завтра — у людей и спросим. Мы неделю готовились к матчу – чистили трибуны, стадион, вывозили снег.

У нас было очень много волонтеров, городские власти привели в надлежащие состояние территорию стадиона. На контроле этот вопрос держит губернатор. На стадионе планируется присутствие от трех до пяти тысяч наших болельщиков», – сказал Шляхтин.

Матч четвертьфинала кубка России между «Крыльями» и «Спартаком» состоится завтра, 28 февраля. Начало игры в 17:30 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»