Гендиректор «Рубина»: «Нам бы очень хотелось вернуть Александра Бухарова»

Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов рассказал о финансовом положении клуба. Также он поведал о возможном усилении атаки казанцев.

О финансах

«Клуб испытывал финансовые трудности, но благодаря поддержке спонсоров, президента клуба, президента республики все вопросы выглядят не такими безнадежными. Клуб будет жить и радовать вас победами».

О выездах

«Во второй части сезона постараемся обеспечить автобусы на гостевые игры, чтобы вы могли добираться на матчи, если комфортно ехать в ближайшие города».

О возможном возвращении Александра Бухарова

«Нам бы тоже очень хотелось».

32-летний Бухаров недавно расторг контракт с «Ростовом» и является свободным агентом. В текущем сезоне на его счету 13 игр в РФПЛ, два забитых мяча и 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер «Рубина»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»