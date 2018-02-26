Игорь Акинфеев стал доверенным лицом Владимира Путина

Автор: Владимир Шевелев 0

Igor Akinfeev

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев предстанет в новом амплуа. Футболист зарегистрирован в качестве доверенного лица кандидата в президенты России Владимира Путина.

«С учетом зарегистрированных сегодня общее количество доверенных лиц Владимира Путина составит 492 человека», – сказал член ЦИК Александр Клюкин.

Ранее в список доверенных лиц Путина вошел биатлонист Антон Шипулин. Выборы президента России состоятся 18 марта. В связи с этим перенесены запланированные на это число матчи РФПЛ .

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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