Игорь Акинфеев стал доверенным лицом Владимира Путина

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев предстанет в новом амплуа. Футболист зарегистрирован в качестве доверенного лица кандидата в президенты России Владимира Путина.

«С учетом зарегистрированных сегодня общее количество доверенных лиц Владимира Путина составит 492 человека», – сказал член ЦИК Александр Клюкин.

Ранее в список доверенных лиц Путина вошел биатлонист Антон Шипулин. Выборы президента России состоятся 18 марта. В связи с этим перенесены запланированные на это число матчи РФПЛ .

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»