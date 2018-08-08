Вратарь «Атлетика» Кепа Аррисабалага — новый игрок «Челси»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Вратарь «Атлетика» Кепа продолжит карьеру в «Челси». Испанский клуб подтвердил трансфер 23-летнего голкипера.

Лондонцы заплатили за игрока 80 миллионов евро – эта сумма была прописана в его контракте в качестве отступных.

Таким образом, Кепа стал самым дорогим вратарем в истории, а также самым дорогим испанским футболистом.

Напомним, что в январе «Реал» собирался выкупить Кепу у «Атлетика» за 20 миллионов евро, но вратарь в итоге продлил контракт с басками, а его отступные выросли в четыре раза.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Атлетика»

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