Вратарь «Атлетика» Кепа Аррисабалага — новый игрок «Челси»

Вратарь «Атлетика» Кепа продолжит карьеру в «Челси». Испанский клуб подтвердил трансфер 23-летнего голкипера.

Лондонцы заплатили за игрока 80 миллионов евро – эта сумма была прописана в его контракте в качестве отступных.

Таким образом, Кепа стал самым дорогим вратарем в истории, а также самым дорогим испанским футболистом.

Напомним, что в январе «Реал» собирался выкупить Кепу у «Атлетика» за 20 миллионов евро, но вратарь в итоге продлил контракт с басками, а его отступные выросли в четыре раза.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Атлетика»