Хамес Родригес: «Если придется уйти из «Баварии», я это сделаю»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес, арендованный у «Реала», поделился мыслями о своем будущем. Срок аренды колумбийца истекает следующим летом.

«Сейчас у меня другая ситуация по сравнению с прошлым годом, потому что я меньше играю. Если мне придется уйти из-за недостатка игровой практики, я это сделаю.

Но я бы хотел остаться, потому что чувствую любовь болельщиков и всей семьи «Баварии», – сказал Хамес.

В этом сезоне Хамес сыграл в восьми матчах, в которых забил три гола и отдал одну передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com