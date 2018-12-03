Хамес Родригес: «Если придется уйти из «Баварии», я это сделаю»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Хамес Родригес

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес, арендованный у «Реала», поделился мыслями о своем будущем. Срок аренды колумбийца истекает следующим летом.

«Сейчас у меня другая ситуация по сравнению с прошлым годом, потому что я меньше играю. Если мне придется уйти из-за недостатка игровой практики, я это сделаю.

Но я бы хотел остаться, потому что чувствую любовь болельщиков и всей семьи «Баварии», – сказал Хамес.

В этом сезоне Хамес сыграл в восьми матчах, в которых забил три гола и отдал одну передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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