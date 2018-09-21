Адвокат Глушакова: «Денис не избивал жену»

Марина Дубровская, адвокат полузащитника и капитана «Спартака» Дениса Глушакова, прокомментировала слова жены — Дарьи Глушаковой, ранее утверждавшей, что футболист ее избил. Ранее футболист принял решение развестись с супругой.

«Интервью Дарьи совершенно не соответствует действительности. Если бы он ее избивал, то было бы подано уже не одно заявление в полицию. Эта информация не возникла бы после того, как было выброшено это неприятное видео из бани и в адрес Дениса посыпались обвинения в непрофессионализме. Я думаю, что это спланированная продуманная акция против Дениса Глушакова, чтобы его каким-то образом опорочить. И спланирована она не Дарьей, а ее окружением. Хотела бы еще обратить внимание, что Дарья изначально знала, что в бане были друзья и одноклассница Дениса. Она уже сама раскрыла ее личность. Дарья, понимая это, специально кричала «проститутка» для видео. Она сегодня дала интервью, в котором утверждает, что ей сообщили, что у «Спартака» выходной день и местонахождение мужа. А на видео она кричит, что это происходит перед игрой. Опять целенаправленная ложь, чтобы дискредитировать Дениса! Она прекрасно знает, что «Спартак» перед играми закрывается на сутки на базе и им запрещено ее покидать.

На данный момент Денис не видит своих детей. Он всегда был с ними, содержал их и свою супругу — кстати, он до сих пор это делает: оплачивает ее квартиру, медицину, образование детей. В середине сентября Дарья почему-то одним днем сменила замки во всех квартирах и домах, забрала детей и перестала им давать общаться с Денисом. В один прекрасный вечер он приезжает домой, пытается открыть квартиру и не может этого сделать. Старшая девочка слышит, что папа вернулся с работы, зовет его, но ее уводят от двери. Естественно, сейчас он растерян и не знает, что с ними происходит. Единственное его желание — это увидеть своих детей. После того как он убедится, что дети в безопасности и с ними все хорошо, он уже будет думать, что будет дальше в суде. Сейчас нам важно понять, что происходит с детьми.

Если Денис решит, что детям лучше с ним, соответственно, родитель, который не проживает с детьми, будет платить алименты. 80 тыс. — это средняя сумма потребления двух среднестатистических детей. Но, естественно, ему не нужны никакие алименты от Дарьи. Это не более чем закон. Денис не собирается отнимать детей, производить какие-то военные или агрессивные действия — это не в его натуре. Он хочет решить все мирным путем. Даже сейчас он надеется, что с Дарьей получится договориться. Он рассчитывает на мир и надеется, что перестанут появляться сфабрикованные видео, что на него перестанут клеветать по поводу побоев. Хотелось бы, чтобы грязь со стороны Дарьи прекратилась, чтобы она вспомнила о детях. Конфликт станет всем неинтересен через какое-то время, а детей воспитывать нужно», — сказала Мария.

Фото: Global Look Press

Источник: Super