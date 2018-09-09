Эрик Кантона: «У Жозе Моуринью достойные качества, но не для «МЮ»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона раскритиковал главного тренера команды Жозе Моуринью. Экс-игрок «дьяволов» считает, что Хосеп Гвардиола идеально подходит для «МЮ».

«Все складывается не так здорово. Но сейчас начало сезона, судить еще рано. «Манчестер Юнайтед» – выдающийся клуб и всегда им будет. Они будут завоевывать трофеи, я в этом уверен.

Но стиль игры? Не очень. Тренер заставляет команду играть в неправильной манере. Нет креатива и привлекательности.

Мне нравится Моуринью. У него достойные качества, но не для «Юнайтед». Им стоило пригласить Гвардиолу.

Он должен работать в «МЮ», однако он творит магию в другом клубе. В клубе, который я не могу называть.

Послушайте, я шучу насчет «Манчестер Сити», но они показывают великолепный футбол. Я просто считаю, что Гвардиола должен быть в «Юнайтед».

Он духовный наследник Йохана Кройффа. Пеп играл под его руководством в «Барселоне» и всему у него научился. Именно он должен тренировать «МЮ», – сказал Кантона.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail