Арсен Венгер проиграл третий финал Кубка лиги и по этому показателю сравнялся с Алексом Фергюсоном

Автор: Юлия Древова 0

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер обновил свой антирекорд, когда его команда проиграла «Манчестер Сити» в финальном матче Кубка лиги (0:3). Теперь он сравнялся по количеству проигранных финалов с экс-наставником «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном.

У французского и шотландского специалистов по три проигранных решающих матча Кубка лиги в карьере. Ранее Венгер уступал «Челси» в 2007 году и «Бирмингему» в 2011 году.

«Горожане» разгромили «канониров» на стадионе «Уэмбли» 25 февраля, забив в их ворота три безответных мяча. Это первый трофей «Манчестер Сити» при Хосепе Гвардиоле.

Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»

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