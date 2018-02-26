Арсен Венгер проиграл третий финал Кубка лиги и по этому показателю сравнялся с Алексом Фергюсоном

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер обновил свой антирекорд, когда его команда проиграла «Манчестер Сити» в финальном матче Кубка лиги (0:3). Теперь он сравнялся по количеству проигранных финалов с экс-наставником «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном.

У французского и шотландского специалистов по три проигранных решающих матча Кубка лиги в карьере. Ранее Венгер уступал «Челси» в 2007 году и «Бирмингему» в 2011 году.

«Горожане» разгромили «канониров» на стадионе «Уэмбли» 25 февраля, забив в их ворота три безответных мяча. Это первый трофей «Манчестер Сити» при Хосепе Гвардиоле.

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»