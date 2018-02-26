Фернандо Торрес не уедет в Китай и продолжит выступать за «Атлетико»

Форвард «Атлетико» Фернандо Торрес решил остаться в мадридском клубе по окончании сезона. 33-летний форвард отклонит предложение из Китая.

Как сообщалось ранее, китайский клуб «Далянь Ифан» предлагал нападающему подписать контракт, по которому ему полагался годовой оклад в размере 15 млн евро за сезон. Однако испанский футболист уже рассказал одноклубникам и главному тренеру «Атлетико» Диего Симеоне, что готов продолжить выступление за свою нынешнюю команду.

В текущем сезоне Примеры Торрес провел 16 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca