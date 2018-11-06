Алан Дзагоев и Абель Эрнандес пропустили тренировку ЦСКА перед матчем с «Ромой»

ЦСКА провел тренировку перед матчем с «Ромой» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Занятие пропустили полузащитник Алан Дзагоев и форвард Абель Эрнандес.

В командной тренировке приняли участие все футболисты столичного клуба, попавшие в заявку. Участия в тренировке из-за повреждения не принимали полузащитник «армейцев» Алан Дзагоев. Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес также пропустил предматчевую тренировку и продолжает восстанавливаться после травмы.

После трех туров группового этапа ЦСКА, набрав 4 очка, занимает 3-е место в группе G. Соперниками московской команды также являются мадридский «Реал» и «Виктория Пльзень» из Чехии.

Матч между ЦСКА и «Ромой» состоится завтра, 7 ноября, на стадионе «Лужники». Начало встречи в 23:00 (мск).

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»