Давид де Хеа: «Мы будем скучать по Чеху»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал решение голкипера «Арсенала» Петра Чеха о завершении карьеры по окончании текущего сезона чемпионата Англии. Голкипер поделился фотографией с футболкой Чеха.

I keep with great affection @petrcech shirt. Without a doubt one of the best keepers in the history of the @premierleague . We'll miss you!! pic.twitter.com/qFesJAZoFD

— David de Gea (@D_DeGea) January 15, 2019