Тьерри Анри выразил желание возглавить «Арсенал»

Автор: Юлия Древова 0

Анри

Экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри, ставший лучшим бомбардиром в истории лондонского клуба, рассказал, что был бы не против возглавить команду «канониров». В настоящее время 40-летний француз работает в тренерском штабе сборной Бельгии.

«У меня по-прежнему есть работа в сборной Бельгии, но посмотрим, что будет. Это было бы исполнением мечты для меня, но я по-прежнему с Бельгией.

Заинтересован ли я? Да, но я не могу говорить об этом из уважения к человеку, который остается главным тренером, и моей работе, которую я выполняю прямо сейчас. Но кто не был бы заинтересован?» — отметил Анри.

Нападающий за свою карьеру провел в «Арсенале» 258 матчей, в которых забил 228 мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: Evening Standard

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