Усэйн Болт сообщил о подписании соглашения с футбольным клубом

Автор: Юлия Древова 0

Усэйн Болт

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт неоднократно заявлял, что готов начать футбольную карьеру. В своих социальных сетях ямайский атлет сообщил о подписании контракта с футбольным клубом.

«Я подписал контракт с футбольной командой! Узнаете, с какой, в этот вторник», — написал Болт в своем «Инстаграме».

В январе стало известно, что 31-летний бегун тренировался с южноафриканским «Мамелоди Сандаунз». Ранее об сообщал, что в марте собирается пройти просмотр в дортмундской «Боруссии» и мечтает поиграть за «Манчестер Юнайтед».

Болт ушел из легкой атлетики после чемпионата мира-2017 в Лондоне, на котором ему удалось завоевать бронзу в беге на 100 метров.

Фото: Global Look Press
Источник: Instagram Усэйна Болта

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