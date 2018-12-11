Адвокат Глушаковой: «Дарья воспринимает угрозы реально, учитывая личность и характер капитана «Спартака»

Адвокат Сергей Чижиков, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, супруги полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова, отметил, что его подопечная действительно боится за свою жизнь после угроз мужа. Ранее адвокат Дарьи сообщил, что девушка подала заявление в полицию по факту угроз в свой адрес.

«Девушка воспринимает угрозы реально, учитывая личность и характер капитана красно-белых», — приводит сказал Чижиков.

Ранее стало известно, что хавбек красно-белых написал на жену заявление, обвинив ее в мошенничестве. В настоящее время пара находится в состоянии бракоразводного процесса.

Глушаков не хочет выплачивать супруге алименты. В сентябре Дарья подала на Дениса судебный иск. Как сообщается в материалах дела на официальном сайте суда, иск попал в категорию «Споры, связанные с воспитанием детей».

Фото: Global Look Press

Источник: Телеграм-канал Mash